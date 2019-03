Lo que Kit Harington le ha ocultado a Rose Leslie de 'Juego de Tronos'

Todos los protagonistas de 'Juego de Tronos' ya se han despedido de sus personajes, mientras que el resto del mundo está ávido de detalles de qué pueda ocurrir en Poniente.

La presión a la que están sometidos para no revelar demasiado ha llegado a tal punto que ni siquiera se fían de los más allegados. Lo cual es aún más impactante en el caso de Kit Harington, dado que su mujer Rose Leslie también fue parte de la serie.

Según Metro Uk, el mismísimo Jon Snow no le ha contado a absolutamente nadie el final de 'Juego de Tronos'. El actor está tan empeñado en mantener el secreto que se ha negado a contárselo a su mujer, que interpretó al primer amor de Jon Snow, Ygritte, porque "le gusta andar por ahí sabiendo que nadie lo sabe".

"Decidí no decírselo a Rose... Así que después de eso estaba en plan no se lo pienso decir a nadie. Creo que todavía no lo ha conseguido adivinar".

La fecha de la nueva temporada de 'Juego de Tronos' todavía continúa en el aire.