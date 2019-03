Las protagonistas de 'Big Little Lies', a la cabeza de dos nuevos proyectos: Reese Witherspoon prepara serie para Hulu y Nicole Kidman vuelve a HBO

Nicole Kidman, Celeste Wright en 'Big Little Lies', tendrá que cuadrar horarios con su nuevo proyecto y el rodaje de la segunda temporada de la serie de HBO, que se estrena en 2019. La actriz repetirá cadena y guionista en su próximo trabajo, 'The Undoing', una miniserie de HBO escrita por David E. Kelley y producida por Bruna Papandrea.

La serie está basada en el libro de Jean Hanff Korelitz, "You should have known" y será un thriller psicológico que girará en torno a Grace Sachs (Kidman), una mujer que vive la vida que ella siempre quiso vivir. Es una terapeuta de éxito que tiene un marido devoto y un hijo pequeño que asiste a un colegio privado de élite de la ciudad de Nueva York. Semanas antes de que su libro sea publicado, se abre un abismo en su vida: una muerte violenta, un marido desaparecido y, en lugar del hombre que Grace creía conocer, descubre una cadena de terribles revelaciones. Kidman ejercerá de productora ejecutiva junto a Kelley, que también es el 'showrunner', de una serie que contará con la mayoría del equipo creativo que hay detrás de 'Big Little Lies'.

Por su parte, Reese Witherspoon producirá la adaptación del best-seller 'Little fires everywhere', junto a Kerry Washington para Hulu. Ambas actrices protagonizarán la nueva ficción que busca seguir la estela del éxito de 'El cuento de la criada' en la plataforma de streaming. La ficción se basará en el best-seller homónimo escrito por Celeste Ng en 2017 que narra la caída de una comunidad suburbana de Ohio cuando una madre soltera y su hija se mudan a la población y estalla una batalla por la custodia de un bebé chino-estadounidense. Liz Tigelaar ('Nashville') ejercerá de 'showrunner' y se encargará de escribir la adaptación.

Witherspoon supo del libro antes de su publicación. La actriz lo eligió el pasado septiembre para su club de lectura y poco después se convirtió en un gran éxito de ventas. Witherspoon se lo enseñó a Washington, y juntas ofrecieron a Tigelaar la oportunidad de convertirlo en serie.

"En Hello Sunshine, nos estamos esforzando en poner el foco en historias protagonizadas por mujeres arraigadas en la inspiración, la emoción y la verdad, todo ello presente en la base del ingenioso trabajo de Celeste Ng", dice Witherspoon.

"Hulu tiene una rica historia de transformar literatura pionera en televisión pionera, y confiamos en que su talentoso equipo utilizará esta historia para impulsar un diálogo largamente esperado sobre la raza, la clase y lo que significa ser madre. Con Kerry Washington, Liz Tigelaar y ahora Hulu, Hello Sunshine ha reunido a un grupo de ensueño de colaboradores creativos, y tenemos el privilegio de poder dar vida a este importante proyecto".

Witherspoon producirá a través de su productora Hello Sunshine, mientras que Washington lo hará mediante Simpson Street y ABC Signature serán co-productores asociados del proyecto.