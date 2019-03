El póster de la novena temporada de 'Dexter' es falso

El asesino Dexter Morgan mantuvo en tensión a la audiencia durante ocho temporadas. La serie 'Dexter', protagonizada por Michael C. Hall terminó hace ya cinco años y, desde entonces, ha habido rumores de una posible vuelta de la ficción en forma de secuela.

La aparición de un póster en redes sociales para una hipotética novena temporada ha hecho saltar todas las alarmas. Pero Showtime se ha apresurado en desmentirlo y ha asegurado que no es real.

Pero el desmentido de Showtime no quiere decir que la serie no vaya a volver nunca. En una entrevista a Michael C. Hall en Entertainment Weekly, el actor no cierra esa posibilidad: "No creo que sea el momento aún. Pero es una conversación que continúa".