¿Planes de boda? Renata Notni habla de su relación con Diego Boneta

El pasado mes de abril de 2021 Diego Boneta confirmaba que estaba saliendo con la actriz mexicana Renata Notni a través de una foto de ambos después de acudir juntos a un restaurante con la familia del actor.

Desde entonces la pareja no ha ocultado su relación pero tampoco es habitual que expongan su noviazgo de una forma muy explícita. Pero, ahora, Reneta ha ofrecido una entrevista a MezcalTV donde ha hablado sobre algunos aspectos de su noviazgo.

Renata Notni aparecerá en la serie de Netflix 'La venganza de las Juanas' donde al parecer tiene algunas escenas un tanto subidas de tono. Ante la pregunta de si sienten celos cuando ruedan algo así Renata contesta: "No, pues nada, es parte del trabajo. Los dos somos actores", afirma. "Yo siempre me sentí muy tranquila, muy cuidada, fueron escenas muy cuidadas y todos esos temas son con mucho respeto siempre para que todas las partes estemos cómodas".

Para continuar haciendo un balance de su vida en los últimos momentos: "Lo que se ve no se juzga, ¡qué te digo! Estoy muy contenta, estoy pasando por una muy buena etapa en mi vida tanto personal como profesionalmente. Estoy con muchos planes que vienen también en mi carrera, estoy muy enfocada ahorita en mi carrera".

Notni también habla sobre si en algún momento le gustaría protagonizar algún proyecto junto a Diego Boneta: "La verdad nunca lo había pensado; él está muy ocupado, yo también estoy muy ocupada, pero si en algún momento se da de una forma natural pues, ¿porqué no?".

Por último, le preguntan sobre si tienen planes de boda en un futuro no muy lejano: "¡Claro que me veo casada y llegando al altar! No todavía, cuando tenga que ser, en el momento que tenga que ser. Hoy por hoy estoy enfocada en otras cosas, pero claro que sí, en unos años por supuesto que sí", concluye.

Seguro que te interesa:

"Son iguales": Las impactantes imágenes de Diego Boneta con su hermano donde parece que son gemelos