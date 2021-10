El planazo de Andrea Duro por su 30 cumpleaños que nunca imaginó que pudiera ocurrir: "Me hicisteis muy feliz"

Andrea Duro, la famosa intérprete de Yoli en 'Física o Química', ha dado la bienvenida a su nueva década de los 30 años. La actriz ha recibido muchísimas felicitaciones de parte de compañeros, amigos y seres queridos, pero como es de esperar, también ha recibido muchos regalos.

No obstante, parece que el mejor regalo ha sido uno de parte de su pareja, Ale Galán. El jugador de pádel le ha sorprendido con un viaje a Italia que comenzó con una parada en Florencia. Lo interesante es que Andrea no tenía ni idea de lo que le esperaba. La pareja ha finalizado su viaje en Roma, donde la actriz se ha llevado una de las mayores sorpresas de su vida.

Al llegar a la capital italiana, los amigos y los padres de Andrea la han sorprendido por su cumpleaños. La influencer ha publicado varias imágenes de su viaje en Instagram a las que ha acompañado con una preciosa reflexión de agradecimiento por este momento.

Primero explica cómo "A", refiriéndose a Ale, le ha organizado el viaje: "'A', me llevó el mismo día 14 de viaje a Florencia. 'A', suele ser siempre exacto para todo y no podía ser menos en mi cumpleaños regalándome uno de mis viajes soñados… lo que solo espero es que 'A' sepa, que el mejor regalo siempre ha sido su forma de mirarme y la forma en la que está cada día".

Después, procede a contar cómo ha sido su sorpresa en Roma: "El día 16, cogíamos un tren a Roma y ahí aparecen mis padres y mis amigos… Mi grupo incondicional, los que siempre están, con los que siempre puedo contar. Estoy orgullosa porque hemos creado una familia preciosa que disfruta muchísimo junta, pero lo más importante es que se respeta, cuida y quiere".

"Me habéis hecho pasar el fin de semana más increíble de los últimos tiempos y me habéis hecho uno de los regalos más bonitos que he tenido nunca… todas las palabras se quedan cortas para vosotros. Os adoro familia", añade junto a un corazón rojo.

En el post también anuncia que unos amigos aprovecharon para comprometerse en la Fontana Di Trevi y celebrarlo con la mejor compañía. Finalmente, Andrea reflexiona: "En fin, los 30 llegan con cambios positivos y con mucho trabajo, pero sobre todo con mucho amor", y continua para dar las gracias: "Y gracias a todos los que me mandasteis un mensajito el día de mi cumpleaños acordándoos, me hicisteis muy feliz también".

Una fecha tan señalada no se le podía escapar a una de las amigas más incondicionales de Andrea, su compañera en 'Física o Química', Angy. Aquí puedes ver el mensaje que le mandó la actriz. Otro de los actores que quiso felicitar de forma pública a Duro fue José Lamuño quien además estuvo en la escapada a Roma: "Andrea Duro cumple 30 y como no se cumples todos los días nos fuimos a Roma a celebrarlo ¡feliz de verte feliz!".

Seguro que te interesa:

Más unidas que nunca: El increíble viaje de Andrea Duro ('Física o Química') y Angy Fernández a Mallorca