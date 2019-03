'Orange is the New Black' lanza el nuevo tráiler de su sexta temporada

Los fans de la serie 'Orange is the New Black están de suerte ya que la espera por la llegada de la nueva temporada está llegando a su fin. El próximo 28 julio llegará la sexta temporada a la plataforma de Netflix.

A continuación vamos a hablar brevemente de la quinta temporada, por lo que si todavía no la has visto ten cuidado ya que esta noticia puede contener SPOILER:

La quinta temporada de 'Orange is the New Black' terminó con un motín en la prisión que acabó con la muerte de Poussey (Samira Wiley) y con el realojamiento de las presas a diferentes cárceles.

En este adelanto, se ve el traspaso de algunas protagonistas como Red (Kate Mulgrew), Taystee (Danielle Brooks), Gloria (Selenis Leyva), Black Cindy(Adrienne C. Moore) y Piper (Schilling) a una nueva cárcel de máxima seguridad. Por otro lado, comienza el turno de interrogatorio por los que la policía intenta descubrir a las culpables de los disturbios en Litchfield. Pero la pregunta es, ¿dónde está Alex? (Laura Prepon). Tras la explosión que hizo que los miembros del CERT se toparan con el búnker, no hay señales del personaje.

En esta nueva temporada, las presas más famosas de la televisión tendrán que empezar de cero en la nueva cárcel, con todo lo que eso conlleva. Probar nuevas amistades y formar alianzas, algunas por elección y otras porque no queda otra.