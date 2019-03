'Barrio Sésamo' se traslada a la cárcel de 'Orange is the new black'

"La naranja es el nuevo snack" es el nombre de este vídeo que parodia la serie de Netflix 'Orange is the new black' en 'Barrio Sésamo'. Piper Snackman enseña a sus compañeros de clase los beneficios de comer sano.

El vídeo introduce a personajes como Morello, quien está obsesionado con su novio Christopher; Red, una estricta monitora y "Googly Eyes".

No es la primera vez que 'Barrio Sésamo' hace una parodia de una serie de televisión. 'Juego de Tronos', 'Mad Men' o 'True Blood' han sido algunas de las series parodiadas por las marionetas.

La nueva temporada de 'Orange is the New Black' se estrena el 9 de junio en Netflix. Las presas de Litchfield regresan con una temporada que a lo largo de tres episodios narrará lo sucedido en tres días.