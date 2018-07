Cinco motivos para ver 'Orange is the New Black'

1. Porque no nos cansamos de repetirlo: es la única serie en la parrilla televisiva mundial que puede presumir de un reparto coral femenino en el que tienen cabida todo tipo de mujeres. ¿La prueba? Llevarse el premio del sindicato de actores (los SAG Awards) a mejor reparto de comedia tres años de forma consecutiva.

2. Porque los creadores han prometido que esta entrega será la más intensa de todas, llena de acción de principio a fin. Al contrario que en anteriores temporadas, las tramas se concentrarán, esta vez, sólo durante tres días, algo aparentemente muy arriesgado, pero que también prueba el espíritu de reinvención de sus guionistas. Durante 13 episodios se analizarán las consecuencias que acarrea el levantamiento –provocado, recordemos, por la muerte de una presa y los maltratos sufridos por las reclusas a manos de los policías–, aunque prevemos que agradables no serán.

3. Porque nadie dijo que una revolución fuera fácil y menos entre rejas. Será interesante ver cómo se las apañan estas mujeres cuando tomen el control de la penitenciaria y se dispongan a reivindicar las reformas que necesitan dentro de la prisión. ¿Serán capaces de transmitir el mensaje fuera de Leitchfield? Taystee, que se proclama la líder de la insurrección (dolida aún por la muerte de su amiga), quiere crear algo nuevo, sin saber muy bien cómo usar internet y las redes sociales, algo a lo que nunca ha tenido acceso.

4. Porque habrá momentos delirantes entre tanta tensión, como ver a Red y Blanca tomando speed para mantenerse despiertas, o a las presas vestidas de policía, y viceversa. Y luego están los habituales flashbacks, en los que descubriremos detalles, como el origen de los tatuajes de Piper y Alex. También se aprovechará la confusión para introducir a un peligroso intruso y para comparar la actuación de determinadas presas, las más egoístas, que intentarán sacar provecho para su propio interés.

5. Porque el mensaje sigue siendo uno de los ganchos más importantes de 'Orange is the New Black'. En la quinta temporada, con sus decisiones, las presas están confirmando que cualquiera, especialmente los más jóvenes, pueden cambiar su comunidad si se lo proponen, aunque no sepan, como ellas, lo que están haciendo realmente.