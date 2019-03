A Olenna Tyrell de 'Juego de Tronos', le salen unos lindos imitadores

Olenna Tyrell | YouTube Streetanger

Hace unas semanas finalizaba la séptima temporada de 'Juego de Tronos' (si no vas al día con la serie deja de leer a partir de aquí) y en el capítulo final vimos como murió Jeoffrey envenenado y Tyrion acabó siendo acusado por ello. Sin embargo, fue Olenna Tyrell la que lo hizo y así se lo confesó a Jaime: "Tell Cersei. I Want her to know it was me" (Díselo a Cersei. Quiero que sepa que fui yo). Una escena que los fans de la serie han querido imitar con sus mascotas. Gatos, perros e incluso conejos han recreado esta famosa escena de la serie de HBO. Las redes sociales se han llenado de estas divertidas fotografías. Hace unos días, una anciana de 85 años acudía a la 'Dragon Con' disfrazada de Olenna Tyrell. A la mujer no le faltaba detalle e iba vestida con las ropas típicas de Altojardín y sujetando un cartel en el que se podía leer "Era yo", la confesión que hizo el personaje en el último capítulo de 'Juego de Tronos', antes de morir.

Tell Cersei. I want her to know it was me #gameofthrones pic.twitter.com/IE1I8NJXY6 — emily gurley (@egurlay17) 2 de septiembre de 2017

"Tell Cersei. I want her to know it was me." pic.twitter.com/7XxFfMMh78 — 🌈Danuel Fetizanan🌈 (@DanuelFetizanan) 15 de agosto de 2017

Tell Cersei, I want her to know it was me pic.twitter.com/6U4ag2jZtY — Hell is Empty (@Sleestak) 5 de septiembre de 2017

Tell Cersei I want her to know it was me pic.twitter.com/fxDGSVqAVo — I.J.O.R. (@ijortegar) 21 de agosto de 2017