Sophie Turner cumple 21 años. La actriz de 'Juego de Tronos' ha crecido bajo la atenta mirada de los fans de la serie de HBO, quienes durante todos estos años han apoyado a Sansa Stark. celebramos su cumpleaños repasando algunas curiosidades que seguro no sabías de Sophie Turner.

.- Actriz precoz: Sansa Stark no fue su primer papel (y eso que comenzó en la serie de HBO con tan sólo 15 años). Sophie Turner empezó a actuar con 3 años en la compañía de teatro Playbox y uno de sus primeros papeles fue de espantapájaros del 'Mago de Oz'.

.- No es pelirroja: Sophie Turner en realidad es más Lannister que Stark. La actriz es rubia y tiene que teñirse de pelirrojo para interpretar a Sansa, que heredó el color fuego del pelo de su madre Catelyn.

.- Amante de los animales: Tras desaparecer su "papel" en la serie de HBO, la actriz se quedó con el perro que interpretó al huargo de Sansa, Lady, en 'Juego de Tronos'.

Sophie Turner con el huargo Lady | Agencias

.- Amiga de Joffrey Baratheon: Sophie ha dejado el odio de Sansa por Joffrey en el set de rodaje de 'Juego de Tronos'. La actriz es muy amiga de Jack Gleeson, el actor que interpretó al odiado monarca. Incluso grabó un rap muy divertido sobre él.

.- Maisie Williams, "hermanas" fuera de 'Juego de Tronos': Con quien ha hecho más amistad durante el rodaje de la serie de HBO es sin duda con su hermana Arya. No es raro ver cómo las actrices comparten fotos en sus redes sociales de fiestas y eventos a los que acuden juntas, como fiestas de disfraces.

Maisie Williams y Sophie Turner de 'Juego de Tronos' fueron brownies de maría... | Instagram

Incluso Maisie pidió a sus fans que le mandaran fotos de las dos cuando eran más pequeñas (tan sólo se llevan un año de diferencia).

.- Protagonista de 'Oblivion': No nos confundamos, no se trata de la película de Tom Cruise, si no del videoclip de la canción 'Oblivion' de la banda británica Bastille.

.- Triunfa fuera de los Siete Reinos: Con el éxito de 'Juego de Tronos', Hollywood no ha dudado en llamar a su puerta. Además de interpretar a la joven mutante Jean Grey en la última saga de 'X-Men', hemos podido ver a Turner en producciones como 'Mi otro yo', 'Barely Lethal' o 'Alone'.

.- Enamorada: Desde hace unos meses mantiene una relación con el cantante Joe Jonas, miembro del grupo Jonas Brothers.