Los Obama, ¿productores de Netflix?

Barack Obama, ex presidente de los EEUU, y su mujer, Michelle Obama, negocian con Netflix producir una serie de programas "de alto perfil" exclusivamente para la plataforma, según informa The New York Times. Pese a la información, ni Netflix ni la portavoz de Obama, Katie Hill, no han hecho comentarios sobre esta información.

El asesor principal de Obama, Eric Schultz, en un comunicado proporcionado a The Associated Press, dijo que los Obama creen en el poder de la narración de historias para inspirar. Schultz dijo que la pareja continúa explorando nuevas formas de ayudar a otros a compartir sus historias.

Si llega a buen puerto esta negociación, Obama contaría con un medio de comunicación sin filtro con el público, aunque desde fuentes cercanas al ex presidente estadounidense, no tiene intención de utilizar estos programas de Netflix para responder directamente al presidente Donald Trump.