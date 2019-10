Después de abandonar 'Crónicas Vampíricas' para perseguir su carrera en el cine, Nina Dobrev ya cuenta con ocho películas en dos años y una comedia en televisión.

Recientemente la actriz que dio vida a Elena Gilbert se ha tomado un respiro de las redes sociales, aunque en un reportaje con Refinery29 ha asegurado que no ha sido intencional, sino que ha sido por salud. "No me sentía bien. He estado en tantos vuelos últimamente. Estoy cansada y enfermando así que simplemente no estaba despierta lo suficiente para ni siquiera pensar en las redes sociales".

Este ritmo de vida ya le pasó factura hace 10 años, cuando su carrera despegó con 'Crónicas Vampíricas'. Y es que Dobrev es un torbellino de energía. Así, cuando le preguntan qué le diría a la Nina de esa época, lo tiene claro:

"Le diría que pare un poco, que supongo que es lo mismo que debería decirme a mí misma ahora. Me da la impresión de que somos todos muy hipócritas cuando damos consejo a otros. Lo sabemos todo y somos muy sabios, pero cuando se trata de ti misma no sabes aceptar tu propio consejo.

En aquel momento, recuerdo estar llenando mi agenda e intentando hacerlo todo y sentirme tan abrumada y agotada. Es un poco como me siento ahora, también. Así que a lo mejor debería de predicar con el ejemplo y tomarme un descanso".

