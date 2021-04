Mayim Bialik ('The Big Bang Theory') revela que no estaba segura de la decisión de Amy sobre su matrimonio con Sheldon

Hace casi dos años que 'The Big Bang Theory' llegó a su fin después de 12 temporadas contándonos las aventuras de los científicos más peculiares de Pasadena. Y es que la sitcom que se emitía en Neox logró cosechar un gran número de fans que estaban pendientes de cada cosa que pasaba entre sus personajes favoritos.

Sin embargo, todavía hay algunos secretos de la producción que valen la pena conocer, aunque fueron muchos los acontecimientos que nos dejaron con la boca abierta. Como por ejemplo, el Premio Nobel de Sheldon y Amy, la futura paternidad de Penny y Leonard y muchas cosas más.

Pero sin ninguna duda uno de los acontecimientos más importantes de la ficción fue la boda de Sheldon y Amy. Y es que al principio de la serie, el papel interpretado por Jim Parsons era el de un científico incapaz de tener sentimientos y al final de la serie pudimos ver como Sheldon se convirtió en el mejor amigo de Leonardo y esposo de Amy.

Los guionistas no estaban seguros de cuál sería la respuesta de Amy

Sin embargo, las cosas podrían haber tomado un rumbo totalmente diferente. La escena en la que Sheldon le pide matrimonio a Amy se emitió en el año 2017, y para entonces Mayim Bialik, la actriz que interpreta a Amy, confesó en una entrevista para Insider que no sabía la respuesta de su personaje y que los escritores tampoco estaban seguros.

"No, realmente no sabía la respuesta. Una característica de mi personalidad es que yo no miento. Si hubiera sabido la respuesta, te hubiera dicho 'Lo sé, pero no te lo voy a decir", revelaba Bialik.

"Para ser honesta, estoy segura de que los escritores tuvieron que hablar. (...) Ni si quiera tenían un acuerdo unánime sobre lo que iba a suceder. Es algo que tuvieron que decidir como programa, '¿Qué vamos a hacer?'", confesaba la actriz.

Finalmente, Amy aceptó la propuesta de matrimonio y los dos se casarían un año después, en la temporada 11 de 'The Big Bang Theory', pero... ¿te imaginas que hubiera pasado si hubiera dicho que no?

...

Seguro que te interesa...

Mayim Bialik comparte lo nunca visto de Amy y Sheldon en 'The Big Bang Theory' por el cumpleaños de Jim Parsons