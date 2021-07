Marta Kauffman se sincera sobre la falta de diversidad en 'Friends'

'Friends' es una de las series más icónicas de las últimas décadas de la televisión, tanto que recientemente el reparto principal de la ficción protagonizaba un episodio especial donde se reunían 17 años después de su final.

Pero, a pesar de haber sido y ser toda una leyenda televisiva 'Friends' no ha estado alejada de la polémica y uno de los temas más criticados, últimamente, ha sido la falta de diversidad entre su reparto.

Un asunto del que ha hablado ahora su creadora y productora ejecutiva, Marta Kauffman, en un programa especial 'History of the Sitcom' de CNN. El tema salió a relucir cuando la actriz Sheryl Lee Ralph, también presente en el programa, afirmó que "nunca vio 'Friends' porque no podían encontrar la manera de añadir a nadie de color".

Marta Kauffman | Getty

"Fue, hasta cierto punto, un producto de esa etapa en el tiempo y de mi propia ignorancia", responde Kauffman. "Había series de negros y series de blancos. No hubo muchas series que fueran interraciales".

No es la primera vez que Marta se manifiesta al respecto de este tema. Así en el panel en ATX TV Festival dijo: "Ojalá supiera entonces lo que se hoy, habría tomado decisiones muy diferentes", dijo. "Siempre hemos alentado a las personas de la diversidad en nuestra empresa, pero no hice lo suficiente".

"Ahora todo lo que puedo pensar es qué puedo hacer de manera diferente. ¿Cómo puedo ejecutar mi serie de una manera nueva?"

"Supongo que en ese momento estaba pensando, 'Esto es lo que sé. Esto es lo que sé'", terminaba diciendo.

