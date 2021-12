Mario Cimarro presenta a la nueva generación de 'Pasión de Gavilanes 2': "La familia"

Hace unas semanas se estrenaba el tráiler de 'Pasión de Gavilanes 2' donde veíamos que la trama empieza con un violento crimen que provocará que la familia Reyes-Elizondo "encuentren la paz".

Según reza la sinopsis los hijos de Juan Reyes y Norma Elizondo se verán envueltos en este asesinato por lo que todos juntos tendrán que luchar para solucionar los nuevos problemas en los que se han visto envueltos.

Como ya sabemos, los seis actores originales de 'Pasión de Gavilanes' regresan a en esta nueva etapa: Mario Cimarro, Danna García, Juan Alfonso Baptista, Paola Rey, Michel Brown y Natasha Klauss.

Pero al reparto que ya todos conocemos se incorporan nuevas y jóvenes caras a las que conoceremos el próximo mes de febrero de 2022 que se estrena la telenovela.

Así, Mario Cimarro ha querido presentarnos a parte de este joven elenco en un vídeo donde comentan algunos lugares de sus ciudades de origen para pasar la Navidad.

En el vídeo aparece Mario Cimarro alrededor de los actores mientras cada uno coge un papel para preguntar a otro de sus compañeros. Junto al actor que encarna a Juan Reyes están: Camila Rojas, Jeronimo Cantillo, Yare Santana, Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo, estos tres últimos son los actores que interpretan a los hijos de Juan y Norma.

"Pasion de Gavilanes y su Dream Team crece y se nutre en esta nueva temporada 2 de una nueva generación de artistas, bellas personas y muy talentosos . Nos vemos en Febrero!", escribe el cubano en su cuenta de Instagram junto al post del vídeo.

Así, en sus respuestas Bernardo Flores de Guadalajara, su ciudad natural en México, "un bosque muy bonito que se llama Mazamitla, es un pueblo mágico dentro de México".

Mientras que Sebas Osorio habla de una de las playas más bonitas en Cartagena: "Hay una zonas muy bonitas en Rosario con agua cristalina. Hay un plan muy rico que es de noche hay plactón y por la noche brilla por lo que si te metes sales brillando".

Y Juan Manuel Restrepo dice sobre Navidad perfecta: "Mi Navidad perfecta primero de todo es mi familia. Medellín es una ciudad espectacular que está muy bien ambiantada en estas épocas".

Por último Mario Cimarro no se libra de ser preguntado y dice sobre su Navidad ideal: "Mi Navidad favorita es con mi familia, no importa donde. Me toque estar en México, Colombia o España. Para mí mi familia es fundamental, mi mamá, mi hermana, mi mujer...".

