Lucy Hale desvela que se enamoró de uno de los actores cuando comenzó 'Pretty Little Liars'

Lucy Hale, la actriz que interpretó a Aria en 'Pretty Little Liars', ha desvelado en el programa de Ellen DeGeneres el nombre del actor que le gustaba en la primera temporada de la serie.

¡¡Ian Harding!! El actor que interpreta a Ezra, el profesor de Aria en 'Pretty Little Liars', con el que finalmente se termina casando, es el chico en el que Hale se fijó cuando comenzó la serie.

Lo que los seguidores de la serie no imaginaban, es que este romance no sólo es ficticio, sino que la actriz se sentía atraída por Ian Harding desde la primera temporada. Nos quedaremos con la duda de saber si el propio actor estaba enterado de esto, o si ha ocurrido algo entre ellos detrás de las cámaras.

Ian Harding y Lucy Hale en 'Pretty Little Liars' | Agencias

'Pretty Little Liars' ha finalizado, pero no para siempre. El canal de pago Freeform ha encargado el capítulo piloto de 'Pretty Little Liars: The Perfectionists', un spin-off de 'Pequeñas Mentirosas', en el que volveremos a ver a las actrices Sasha Pieterse y Janel Parrish.