Lili Reinhart ha sido una de las actrices más comprometidas durante las últimas semanas en utilizar su plataforma para dar voz a figuras importantes del movimiento Black Lives Matter y seguir aprendiendo.

Ahora la joven estrella de 'Riverdale' se ha visto envuelta en polémica por su última publicación, una pose desnuda en la playa que acompañaba este mensaje:

"Ahora que el perfil de mi teta ha captado vuestra atención, los asesinos de Breonna Taylor no han sido arrestados. Demandad justicia".

Relacionar a Taylor con su foto sexy le ha ganado numerosas críticas, que la actriz no ha tardado en responder muy arrepentida, además de borrar la imagen.

"Siempre he intentado usar mi plataforma para el bien. Y hablar de las cosas que son importantes para mí. También puedo admitir cuando me equivoco y he cometido un error con mi mensaje. Nunca fue mi intención insultar a nadie y siento mucho a quien haya ofendido", se sinceraba la actriz en Twitter.

"He intentado fuertemente ser honesta en mis directos de IGTV y aún estoy aprendiendo e intentando mejorar. Pero entiendo que mi mensaje con la foto ha resultado inconsciente con las circunstancias. De verdad que solo tenía buenas intenciones y no pensé bien que sonaría tan insensible".

Puedes ver la foto de la polémica y todos los detalles en el vídeo de arriba.

