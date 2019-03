'A Life in Men', así es la nueva serie que preparan juntas Kristen Stewart y Charlize Theron

'A Life in Men' es la nueva serie que unirá de nuevo a las actrices Kristen Stewart y Charlize Theron, basada en una novela del mismo nombre escrita por Gina Frangello. Aunque las actrices volverán a trabajar juntas, no lo harán frente a la pantalla.

En esta ocasión, Charlize Theron, tomará las riendas de la producción como ya hizo con otras series como 'Gilboss' y 'Mindhunter' ambas de la plataforma Netflix donde también se podrá ver este nuevo trabajo de la actriz.

Además, según recoge 'Spoiler TV' la serie estará protagonizada por Kristen Stewart y Riley Keough quienes darán vida a los personajes de esta historia, las dos amigas Mary y Nix.

La trama de 'A Life in Men', estará ambientada en los años 80 y girará en torno a esta amistad entre Mary (Kristen Stewart) y Nix (Riley Keough), que en un principio parece inquebrantable. Sin embargo, tras descubrir que Mary padece una enfermedad que podría acortar su vida, Nix se empeña en realizar un viaje juntas a Grecia. Tras volver Nix decide terminar con su amistad y Mary no entiende las razones. Tres años más tarde Nix ha muerto y Mary volverá a Europa para tratar de averiguar que fue mal y donde conocerá a diversos hombres que la acompañarán. Mary no solo vivirá su despertar sexual sino también espiritual y emocional.

Sarah Walker (Santa Clarita Diet) estará encargada del guion.