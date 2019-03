Kit Harington acude a una fiesta de disfraces como Jon Snow... por amor

Imagínate que en la próxima fiesta de disfraces (Halloween está a la vuelta de la esquina) coincides con Jon Snow. No, no estamos hablando de alguien que va disfrazado de Jon Snow, si no al mismísimo Rey de Invernalia.

Esto fue lo que ocurrió hace unas semanas en una fiesta de disfraces a la que invitaron a los actores de 'Juego de Tronos', Kit Harington y Rose Leslie. La pareja, que recientemente ha anunciado su compromiso, fue invitada a una fiesta de cumpleaños con una temática: el "mal gusto".

"Hace poco me invitaron a una fiesta temática de 30º cumpleaños en la que había que ir disfrazado. La etiqueta era ‘Mal gusto’, y como estaba rodando en Aberdeen, se me hizo muy tarde para ir a comprar algo", explica Harington en una entrevista con Heat Magazine.

"Por suerte encontré una tienda de disfraces que estaba abierta, y nada más verme entrar la dependienta me dijo: '¿Sabes qué? Te pareces mucho al chico ese de 'Juego de Tronos', y casualmente tengo un disfraz de él por aquí'", continúa el actor.

Pero la razón por la que aceptó volver a vestirse como su personaje en la serie de HBO es por amor: "Entonces me sacó un disfraz de Jon Snow y Rose (Leslie) me susurró al oído: 'No te amaré más si no te lo pones'. Así que eso hice".

Todos pensamos que si invitas a Kit Harington a una fista de disfraces y aparece como Jon Snow, triunfaría. Pues no fue así: "Los camareros que nos servían los canapés se me quedaban mirando en plan '¡Qué tío más triste! Mira que venir vestido de su personaje'… De verdad, pasé mucha vergüenza".