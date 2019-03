Los actores de 'Juego de Tronos' Kit Harington y Rose Leslie están prometidos

Suenan campanas de boda en los Siete Reinos. Y no porque el incipiente romance entre Jon Snow y Daenerys Targeryen vaya a terminar en enlace en la última temporada de 'Juego de Tronos'. Los actores Kit Harington y Rose Leslie han comunicado a sus familiares que están prometidos.

Como informa el diario británico The Daily Mail, la pareja ha comunicado ya a sus familiares y amigos que han decidido casarse tras cinco años de relación, aunque al parecer no han fijado una fecha para el evento, según informa The Sun. "Kit sabe desde hace años que quiere casarse con Rose, pero ha esperado a tener una casa primero". Harington y Leslie viven en una casa en la zona de East Anglia desde enero. "Ahora sentía que era el momento de dar el siguiente paso en la relación.