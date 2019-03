Kit Harington se despide de Jon Snow de 'Juego de Tronos' con un drástico plan y emotivas palabras

Maisie Williams, Emilia Clarke o Sophie Turner son algunos de los actores que se han despedido de 'Juego de Tronos' y de sus personajes tras el final del rodaje de la que será la octava y última temporada. Pero no han sido los únicos. El último en hacerlo ha sido Kit Harington, Jon Snow en la serie de HBO, que se ha sincerado con estas bonitas palabras en un programa de BBC Radio 2:

"Este viaje ha sido increíble. Les conté un poco en mi discurso de despedida que siempre ha sido más que un trabajo. Eran una familia y era mi vida. Me encantó cada minuto. He estado bastante emocionado la semana pasada pensando que ya se ha terminado", dice Harington.

Unas palabras que son totalmente desde el corazón, ya que para él especialmente ha sido uno de los momentos más importantes, tanto de su carrera como de su vida, pues fue donde conoció a Rose Leslie, su actual esposa. Sin embargo, ahora que 'Juego de Tronos' está llegando a su fin, el actor ha reconocido a EW que le gustaría alejarse un poco de su icónico personaje para sus futuros proyectos:

"Me gustaría alejarme y disfrutar de la oscuridad, cortarme el pelo, ser menos reconocible como el personaje, y hacer otras cosas con un aspecto y tono completamente nuevos. Corto y corto. La barba será más difícil de eliminar, me gusta bastante la barba. Me gusta tener el pelo largo y la barba, pero será algo como un ritual. No puedo pasar a mi siguiente rol con el mismo aspecto. Este papel fue brillante, pero tendré que deshacerme de Jon Snow".

¿Te imaginas a Kit Harington con el pelo corto? Difícil. Aún así, todavía nos queda la última temporada de 'Juego de Tronos', que se estrena en 2019, para disfrutar de todos los personajes y sus tramas. ¡Winter is coming!