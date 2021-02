Después de 12 temporadas dando vida a Peny en 'The Big Bang Theory' Kaley Cuoco rompió completamente con el personaje que le ha dado la fama internacional para adentrarse en un mundo profesional nuevo para ella.

De esta forma, Kaley se puso al frente de su primer Thriller con la serie 'The Flight Attendant' donde no sólo sería la protagonista de la ficción sino que, además, ha sido la primera serie realizada por su productora, Yes, Norman Productions.

La ficción se estrenaba hace unos meses recibiendo una gran acogida por el público, tanto que ya están preparando la segunda temporada. Pero, lo que nunca se imaginó Cuoco es el reconocimiento que iba a recibir por 'The Flight Attendant'.

Así, tras muy buenas críticas y halagos la serie ha recibido dos nominaciones a los Globos de Oro 2021. Por un lado, Mejor Serie de comedia o musical y, por otro, Mejor Actriz para Kaley Cuoco en la misma categoría.

Tras saber que era una de las nominadas Kaley rompió a llorar en un vídeo que puedes ver arriba en la noticia. Ahora, la intérprete ha concedido una entrevista a 'TVLine' donde habla sobre cómo se siente tras todo esto.

"He estado haciendo esto durante 30 años. Como, lo he hecho durante tanto tiempo y me encanta ser actriz, no pienso en momentos como este. Y así que nunca olvidaré esto. Como, realmente no lo haré. Estoy a punto de estallar", reconoce sobre su nominación.

Pero, la forma en la que Kaley se decidió para hacer 'The Flight Attendant' fue absolutamente fortuita: "Vi la portada del libro y leí una frase en Amazon. Luego pasé por el proceso de opciones durante seis meses mientras lo leía, y fue una locura. Pero amaba a Cassie y sabía que esta podría ser una gran serie. Recuerdo que entré al estudio y dije: 'Creo que esta es la próxima serie, pero tenemos que hacerlo bien. Es internacional y no podemos hacer esto en un escenario de sonido'. Dijeron: 'Está bien, pero va a ser caro', y yo dije: 'Sí. Sí lo es'. Y luego pensé: 'Oh Dios, no van a hacer esto. No podemos dar la vuelta al mundo, como, ¿qué estoy pensando?' Pero lo hicieron".

Sin duda esta fue una decisión muy importante para Kaley quien arriesgaba mucho con ella por lo que durante un tiempo sintió pánico por la repercusión que podía tener: "Todo lo que pasó por mi mente durante los últimos tres años y medio desde que obtuve este libro fue, 'Dios mío, ¿estoy cometiendo un error?'".

"'¿La gente va a odiar esto? ¿Les va a encantar? Oh Dios, esto es muy malo , ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto?'", eran algunos de los pensamientos de la actriz.

"Siendo un EP ahora, sabes demasiado, ves toda la lucha. Como actriz, me despierto y entro, haces tu trabajo y luego te vas, y ves el producto final", explica sobre cómo veía las cosas cuando solo era actriz en un proyecto.

Pero cómo todo cambia cuando, además, eres la productora: "Pero aprender el camino hacia el producto final, en realidad lo hace aún más dulce, porque sabes lo duro que es el trabajo y cuánto esfuerzo de equipo requiere".

¿De qué va 'The Flight Attendant'?

Cassie Bowden (Kaley Cuoco) es una azafata de vuelo un tanto descuidada, alocada y con gran tolerancia alcohol. En un vuelo con destino Bangkok Cassie conoce a Alexander (Michiel Huisman), un atractivo pasajero con quien acabará la noche en la habitación de su hotel. Pero al despertarse a la mañana siguiente se lo encontrará en su cama muerto a su lado, lo que hace que su vida se convierta en un caos mientras intenta descubrir qué es lo que ha sucedido.