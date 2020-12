Se confirma lo esperado: 'The Flight Attendant', la serie protagonizada por Kaley Cuoco, tendrá una segunda temporada

Tras continuas especulaciones sobre una posible continuación de 'The Flight Attendant', al fin se confirma que la serie tendrá una nueva temporada. "Iba a ser una serie limitada, pero en realidad nos gustaría hacer una segunda temporada", confesaba recientemente Kaley Cuoco en una entrevista en Watch What Happens Live.

A pesar de esa configuración de miniserie que tenía el proyecto, este continuará en emisión con nuevas tramas para su protagonista, la carismática azafata de vuelo Cassie.

La idea del producto televisivo nacía de una novela homónima de Chris Bohjalian. Al dar con la historia, Kaley Cuoco decidió adelantarse incluso a la publicación de esta y compró los derechos para actuar como productora de este proyecto que, sin duda, ha tenido una gran acogida.

Las críticas favorables y la acogida popular han motivado en gran medida esta renovación del proyecto, además de ese final abierto que la primera temporada dejaba para dar pie a una posible continuación.

Sin duda, este supone un importante punto y aparte para Kaley Cuoco. La actriz, que ya dejó atrás su papel de Penny en 'The Big Bang Theory', parece haber encontrado un nuevo gran proyecto con el que desatar su talento. En el reparto la acompañan Michiel Huisman, Rosie Perez, Zosia Mamet, Michelle Gomez o TR Knight, entre otros.

Seguro que te interesa:

'The Flight Attendant': Las grandes diferencias del final de la serie de Kaley Cuoco con el libro original que abren la puerta a una temporada 2