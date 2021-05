Los cariñosos mensajes de Kaley Cuoco y Kunal Nayyar a Melissa Rauch por su proyecto tras 'The Big Bang Theory'

Hace ya dos años que 'The Big Bang Theory' llegó a su fin después de 12 temporadas en pantalla y casi 280 episodios haciendo reír a su miles y millones de fans con las variopintas aventuras de los científicos más divertidos de Pasadena.

Desde entonces, tuvimos que despedirnos de sus personajes, pero no de los actores. A Kaley Cuoco hemos podido verla en su nueva serie, 'The Flight Attendant', donde interpreta a Cassandra. A Jim Parsons, el actor que interpreta a Sheldon Cooper, pudimos verlo en 'The Boys in the band'... y así con el resto de los protagonistas.

Todos han comenzado nuevos proyectos, pero se siguen acordando de la ficción que ha estado en sus vidas durante tanto tiempo e incluso revelan de vez en cuando algunos detalles de la serie que se emitió en Neox, como Mayim Bialik, que desveló los motivos reales de porqué terminó 'The Big Bang Theory' y que desconocíamos hasta ahora.

Los mensajes de Kaley Cuoco y Kunal Nayyar a Melissa Rauch

Ahora, ha sido Melissa Rauch la que ha comenzado un nuevo proyecto alejada de 'The Big Bang Theory' pero que sigue la misma estela, ya que vuelve a la comedia, tal y como revela Deadline.

Se trata del reebot de 'Night Court', que tendrá una nueva entrega, y en la que interpretará a la juez optimista Abby Stone, la hija de Harry, que sigue los pasos de su difunto padre para intentar poner orden en el caos del turno de noche de la corte.

Además, sus compañeros Kaley Cuoco y Kunal Nayyar, han querido enviarle un mensaje de apoyo al enterarse de su nuevo proyecto. "Amo esto tanto", dice la actriz que interpretaba a Penny. "Hermoso", escribe el que daba vida a Raj.

...

Seguro que te interesa...

Kaley Cuoco felicita a Kunal Nayyar por su 40 cumpleaños pero no en la cuenta del actor de 'The Big Bang Theory'