La trágica teoría de 'Juego de Tronos' sobre el final de Jon y Daenerys

*ATENCIÓN: Si aún no has visto el 8x04 de 'Juego de Tronos' no sigas leyendo si no quieres leer spoilers por doquier*

Todas las piezas de 'Juego de Tronos' van tomando forma después de la desoladora Batalla de Invernalia. En el cuarto capítulo, 'El último de los Stark', los personajes se reagrupan preparados para la nueva guerra, esta vez para tomar el control de Desembarco del Rey de las manos de Cersei.

El comportamiento de Daenerys durante todo el episodio ha sido de lo más comentado, y es que la Madre de Dragones pasa por toda clase de emociones y decepciones hasta ese desgarrador final en el que pierde otro dragón y presencia la ejecución de su fiel consejera, Missandei.

Su conversación con Jon Snow en la que le suplica que no le cuente a nadie su verdadera identidad (Aegon Targaryen, legítimo heredero del trono) para no amenazar sus planes ha sido la guinda que ha hecho que una teoría corra como la pólvora. ¿Morirá Daenerys a manos de Jon (o viceversa)?

Jon y Daenerys en 'Juego de Tronos' | HBO

La teoría asegura que muchos apoyan la posibilidad de que Daenerys se comporte igual que hizo su padre, el Rey Loco, y se deje llevar por su ira destruyendo todo a su paso (algo que Tyrion lleva mucho temiendo sobre ella). Llegado este punto, puede que el correcto Jon no se vea con otra opción que la de asesinar a su amada para detener su reinado del terror, de la misma forma que Jaime Lannister hizo con su padre Aerys II. Así -y aunque no lo quiera- Jon sería el único heredero del trono, y seguro que tendría muchos apoyos como ya dejan entrever Ser Davos o Varys.

Desde luego 'Juego de Tronos' ha demostrado no ser predecible y los fans ya se van preparando para la alta posibilidad de no tener un final "feliz". ¿Tendrá la pareja este trágico desenlace?

