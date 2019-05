Juego de Tronos 8x04: 'El último de los Stark' en 7 claves

En el episodio 8x04, 'El último de los Stark' ('The Last of the Starks'), tercero de esta temporada dirigido por David Nutter, asistimos a un choque entre reinas (Daenerys y Cersei), que conlleva algunas bajas y un inquietante desenlace futuro en Desembarco del Rey.

SOLO QUEDA DROGON

La muerte sobrevuela el episodio, desde la despedida de Daenerys a Jorah en los primeros minutos, en la ceremonia de cremación de todos los caídos en la batalla de Invernalia. La inesperada muerte de Rhaegal, acribillado por las flechas que le lanza con la ballesta gigante Euron al mando de su flota, dejan a la Madre de Dragones fuera de juego. El bicho, que se estaba recuperando de sus heridas y volaba junto a Drogon montado por la khaleesi, cae al mar fulminado.

QUÉ MALA ERES CERSEI

En el choque contra la flota de Euron, Missandei es capturada. Ante la mirada impotente de Gusano, la Montaña, el vil guardaespaldas de una cruel Cersei, le corta la cabeza a Missandei (¡Dracarys!), cuyo cuerpo cae desde lo alto de la muralla. Tyrion con gesto preocupado, pues ha estado debatiendo con Varys si seguir o no a la khaleesi por temor a que pierda los estribos, mira de reojo a Dany, que parece que se le vayan a saltar los ojos de la rabia contenida. Tyrion ha intentado intermediar con su hermana, pero la maldad de Cersei no tiene límites. Da mucha pena recordar cómo en el episodio 8x2, el enamorado Gusano le prometía a su chica huir de allí tras la guerra. La cruel decapitación recuerda a la primera gran muerte de la serie, la de Ned Stark en el noveno

episodio de la primera temporada, acusado de traición por Joffrey, hijo de Cersei. La Montaña, además de reventarle los ojos a Oberyn, ya había arrancado de cuajo la cabeza a uno de los adeptos del Septón Supremo en el episodio 6x8.

VARYS SE LA JUEGA

Ay los chismorreos de palacio. Sansa (que está hasta el moño de que Jon se deje mangonear por Dany) le cuenta a Tyrion los orígenes Targaryen de Jon y el enano se lo casca a Varys. El eunuco duda de una relación entre Jon y su tía, así que va a traicionar a Daenerys porque cree que Jon podría ser mejor gobernante. Alguien que no quiera el trono puede ser la mejor opción, dice. También habla, cómo no, de vergas (lo que le falta), pues cree que Jon obtendría más apoyo de los suyos (algo que se nos confirma cuando Tormund y el resto celebran con Jon la victoria de Invernalia ante la mirada resignada e impotente de la khaleesi). Pobre Varys.

ARYA NO ES UNA DAMA

En ese ambiente de no-respeto hacía su reina, Daenerys nombra a Gendry Bastión de Tormentas en una improvisada conversación durante la cena tras la cremación, como si le perdonara la vida al hijo (bastardo) de Robert Baratheon y así tenerle de su lado. Gendry se viene arriba con su título y le pide a Arya que se case con él, aunque ella le dice que “no es una dama ni nunca lo será” y le rechaza. El anillo ‘pa cuando no es para la joven Stark.

BRIENNE YA NO ES VIRGEN

Todo comienza con Tyrion y un absurdo ‘drinking game’ por el que descubren que Brienne es virgen. El enamorado Tormund no lo estaba tanto y deja vía libre a Jaime Lannister diciendo lacónico (aunque poco convencido): “Este maldito viene al Norte y me la quita”. Poco dura el affaire entre Brienne y el manco, pues éste le confiesa su dependencia de Cersei, enumerando los asesinatos que le hacen tan ruin como su melliza. Esto le acerca más a Cersei que a la imagen del

príncipe que Brienne idealiza. Jaime va a traicionar una vez más a Tyrion y compañía, así que tampoco le auguramos un buen futuro. Su acercamiento a Cersei es dudoso, pues ella le ha asegurado a Euron que el hijo que espera es suyo y no de Jaime. Por cierto, reaparece Bronn (y su ballesta), que, tras romperle la nariz a Tyrion, se alía con el enano (pasando de las órdenes de Cersei). ¿Se la ha jugado Jaime volviendo a la vera de Cersei? Seguramente.

SIN FANTASMA

Tormund se despide de Jon, que le regala su lobo huargo. Para los amantes de los animales, esta separación, con lo que ha pasado Fantasma, duele un poquito. Jon obvia el aullido lastimero de su fiel mascota y se va, algo que no te perdonaremos nunca, Carmena. ¿Volverá a ayudar a Jon?

BRAN Y SU SILLA DE RUEDAS

Bran presume de silla de ruedas con Tyrion, igual a la que Daeron Targaryen, dice, hizo para su sobrino tullido hace 120 años. El enano le ve como futuro heredero del trono, el chaval dice que vive “más bien en el pasado”. En realidad, no olvidemos que sigue siendo el Cuervo de Tres Ojos. ¿El Consejo nombrará a Bran su nuevo rey? Interesante.

