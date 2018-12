¿Está embarazada o no? Se desvela el gran secreto de Cersei antes del final de 'Juego de Tronos'

El próximo año 2019 llega la octava y última temporada de 'Juego de Tronos' y era necesario aclarar ciertas cosas de la séptima entrega. HBO y la Writers Guild of America han publicado los guiones de la séptima temporada de 'Juego de Tronos' para que cualquier persona los pueda leer, que además incluye todo lo que los personajes pensaron en cada momento, lo que revela más que solo lo que vemos en pantalla.

(Atención: el contenido que se presenta a continuación puede contener SPOILERS)

Lo interesante de este guión es que revela ciertos secretos que no quedaron tan claros en pantalla, y Vanity Fair ha recogido las partes que lo demuestran. La sorpresa más sonada ha sido la confirmación del embarazo de Cersei (Lena Headey), que muchos seguidores pensaron que sería otra de sus estrategias para obtener el apoyo de su hermano y de sus aliados.

En el quinto episodio de la séptima temporada, 'Guardaoriente', cuando Cersei le revela Jamie (Nikolak Coster-Waldau) que está embarazada, se desvela la verdad que confirma que la reina no siempre es tan manipuladora: "Ella asiente, es cierto. [...] Su felicidad es contagiosa. Tienen otra oportunidad de formar una familia. Esta vez sin nadie que se interponga en su camino".

Además, por si no quedara lo suficientemente claro, el guión lo vuelve a confirmar en la escena en la que se lo confiesa a su otro hermano, Tyrion (Peter Dinkalge): "Tyrion ve lo que ve y sabe lo que esto significa. No puede creérselo, pero sabe que es verdad. [...] Ella permanece en silencio durante mucho tiempo, lo suficiente para decirle que está en lo cierto. Y una vez que ella sabe que él lo sabe, no puede pensar en nada más que decir".

Esto es lo que revela el mismo guión de la famosa serie de HBO, por lo que puede que en la siguiente temporada se termine de aclarar el estado de la reina. ¿Puede que veamos a otro nuevo Lannister y heredero del Trono de Hierro? En 'Juego de Tronos' todo es posible y difícilmente se puede averiguar aquello que está por venir.