'Juego de Tronos', 'Downton Abbey' y 'Modern Family', nominadas a los Emmy

Las series internacionales de Antena 3 arrasan en las nominaciones a los premios Emmy. Esta tarde se han conocido las ficciones nominadas a la 64ª edición de los galardones internacionales más importantes de la televisión. Los actores Kerry Washington ('Sacandal') y Jimmy Kimmel han sido los elegidos para el anuncio oficial esta tarde de la lista de nominados.



'Juego de Tronos', 'Downton Abbey', 'Boardwalk Empire', 'Modern Family', 'The Big Bang Theory', 'The Good Wife', 'Sherlock' o 'Dos Hombres y Medio' son las ficciones de Antena 3 más nominadas a los Emmy. La 64 edición de estos premios se celebrará el próximo 23 de septiembre en una gala presentada por el actor Jimmy Kimmel.



MEJOR DRAMA

'Juego de Tronos', 'Downton Abbey' y 'Boardwalk Empire' se enfrentarán a 'Mad Men', 'Breaking Bad' y 'Homeland'. No ha sorprendido a nadie que seis de las mejores ficciones que se emiten actualmente en la televisión opten al galardón más importante de los Emmy.



'Juego de Tronos', el último gran éxito de Antena 3, cuenta también con la nominación de Peter Dinklage (Tyrion Lannister) como mejor actro de reparto. Competirá con dos pesos pesados de 'Breaking Bad': Aaron Paul y Giancarlo Esposito, Jesse y Gus en la serie de AMC.



Otra serie de la cadena de cable que no podía faltar en estas nominaciones es 'Mad Men'. La ficción cuenta con Jon Hamm y Elisabeth Moss como mejor actor y actriz protagonista, además de contar con tres capítulos de la quinta temporada como mejor episodio (entre ellos, 'The Other Woman').



'Homeland', la sorpresa de Showtime en la última temporada, cuenta con nominaciones para sus dos actores protagonistas (Claire Danes y Damien Lewis).



El trabajo de Steve Buscemi en 'Boardwalk Empire' ha vuelto a ser nominado, pero lo tendrá complicado porque Bryan Cranston ha vuelto: su interpretación de Walter White en 'Breaking Bad' cuenta con un reconocimiento de la academia (podría ganar su cuarto Emmy).



'Downton Abbey' (que en EEUU se ha emitido en la cadena pública PBS) suma un total de 8 nominaciones, entre ellas las de mejor actor y actriz protagonistas (Hugh Bonneville y Michelle Dockery). Las actrices Maggie Smith y Joanne Froggat optan al Emmy a mejor actriz secundaria, al igual que Brendan Coyle y Jim Carter por sus interpretaciones de Bates y Carson en la ficción inglesa.



MEJOR COMEDIA

'Modern Family' y 'The Big Bang Theory' copan las nominaciones en las categoría de comedia. 'Veep' y 'Girls' han conseguido dos nominaciones en su primer año. Completan la categoría a mejor serie de comedia las series '30 Rock' y 'Curb your enthusiasm'.

Jim Parsons podría ganar su tercer premio Emmy y la actriz Mayim Bialik (conocida por su papel de Blossom) está nominada como mejor secundaria de comedia.



Todo el reparto masculino de la comedia 'Modern Family' está nominado en la categoría de mejor actor secundario. Julie Bowen y Sofia Vergara hacen lo propio en la categoría femenina.



MEJOR MINISERIE

La versión moderna que hizo BBC del clásico de Conan Doyle, 'Sherlock', está nominada como mejor miniserie, junto a 'American Horror Story', 'Game Change', 'Hemingway & Gellhorn', 'Hatfield & McCoys' y 'Luther'.



La categoría de mejor actriz de miniserie cuenta con rostros hollywoodienses como Emma Thompson, Julianne Moore, Nicole Kidman y Ashley Judd. Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, Sherlock y Watson, optan al Emmy a mejor actriz protagonista y secundario de miniserie.