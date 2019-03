'Breaking Bad' regresa con récord de audiencia

Heisenberg ha vuelto. El pasado domingo, la cadena de cable AMC estrenó la quinta y última temporada de 'Breaking Bad' con una audiencia récord: más de 2,9 millones de espectadores. El primer capítulo de esta tanda (la temporada se dividirá en dos), titulado "Live free or die", es el más visto de la serie en su historia, según informa el portal TV by the Numbers, especializado en audiencias.



Con esta audiencia, la ficción creada por Vince Gilligan mejora en un 14% los datos obtenidos en la premiere de la cuarta temporada. Este crecimiento es mayor entre los espectadores de 18-49 años, donde mejora la audiencia en hasta un 34% de share.



"Desde el primer día, 'Breaking Bad' ha sido un proyecto apasionante para todos nosotros en AMC. Este programa ha ayudado a definir lo que nuestra cadena representa, apoyando la calidad y el riesgo en la ficción", ha declarado Charlie Collier, presidente de la cadena AMC.