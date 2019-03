'Juego de Tronos' extrema las medidas para protegerse de los spoilers durante el rodaje

Una de las series que ya ha pasado a la historia de la televisión, 'Juego de Tronos', llega a su final. La serie de HBO se encuentra en pleno rodaje de la séptima temporada, que como la sexta, ya no se basa en ninguna novela publicada de la saga creada por George RR Martin. De ahí que la cadena de cable haya extremado las medidas para evitar filtraciones.

La actriz Nathalie Emmanuel ha contado en una entrevista al medio Express los exhaustivos controles por los que tienen que pasar para conseguir sus propios guiones. La intérprete que da vida a Missandei en 'Juego de Tronos' no ha dudado en criticar lo difícil que es trabajar en estas condiciones.

Según Emmanuel, los guiones cada vez llegan a menos personas y cada vez son menos personas las que tienen acceso a algunas escenas. De esta forma, si algo se filtrase se puede reconocer rápidamente a la persona que ha cometido el error.

Parece ser que en 'Juego de Tronos' ya no existe el papel, que es más fácil de perder en cualquier sitio: los actores reciben sus guiones de forma online. "Tienes que leerlos en formato digital. No nos los envían si no tenemos un correo electrónico con verificación de dos pasos", asegura la actriz.

Nathalie Emmanuel también asegura que algunas indicaciones para el rodaje llegan apenas unos segundos antes de ponerse a rodar a través de notas que debes devolver. "Puede que algunas veces te den notas en el rodaje, pero tienes que firmar para conseguirlas y luego devolverlas. Si no lo haces, alguien te perseguirá hasta que las devuelvas", ha comentado.

La séptima temporada de 'Juego de Tronos' se estrenará el 16 de julio en Estados Unidos y en España llegará de manera simultánea en la madrugada del 16 al 17 de julio en HBO España.