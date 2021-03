Los famosos padres de Bessie Carter, Prudence Featherington en 'Los Bridgerton'

'Los Bridgerton' se ha convertido en una de las series más populares de los últimos tiempos tras el tremendo éxito que ha cosechado su primera temporada. La serie narra las aventuras amorosas de la alta sociedad londinense de principios de 1800 donde Daphne Bridgerton y Simon Basset protagonizan una turbulenta historia de amor.

Pero, más allá de los duques de Hastings 'Los Bridgerton' es una serie muy coral donde muchos son los personajes que aparecen en escena. Junto a los Bridgerton hay otra familia muy importante en la serie, los Featherington con Portia Featherington a la cabeza seguida de sus tres hijas: Prudence, Phillipa y Penelope.

La hermana mayor de los Featherington es Prudence interpretado por la actriz Bessie Carter pero... ¿sabías que sus padres son grandes actores internacionales? En el vídeo de arriba te lo contamos todo.

Así, es y es que Bessie es hija nada más y nada menos que de Jim Carter, el actor conocido por dar vida a Carson en 'Downton Abbey', y de Imelda Staunton quien encarnó a la odiada Dolores Umbridge en 'Harry Potter'. Además, sus padres también coincidieron en 'Downton Abbey' ya que Imelda interpretó en la serie de época a Maud Bagshaw.

Además, Imelda ahora será la nueva protagonista de 'The Crown', quien sucederá a Olivia Colman en las próximas dos temporadas de la serie de Netflix, donde el personaje de la Reina Isabel II ya es más mayor.

Jim ha estado hablando en el programa 'Lorraine' donde ha asegura que su hija se "lo pasó de maravilla" grabando la serie.

"Realmente disfruta de su trabajo", explica Jim quien comenta lo "emocionada" que está Bessie del "gran éxito" de la serie.

Bessie Carter es la única hija del matrimonio, algo que ella ha visto como positivo: "Me encantaba ser hijo único. Creo que pregunté por un hermano una o dos veces sin saber lo que eso implicaba, pero nunca estuvo en las cartas".

"Eran las dos personas que lo eran todo para mí y no podía imaginarme compartiendo mi mundo con nadie más", afirma la actriz.

"Somos una unidad así. Mamá me llama Bebo, papá me llama Trousers (Pantalones). No tengo idea de por qué. Su amor es palpable", revelaba sobre su familia.

