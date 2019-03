Jeffrey Dean Morgan se pronuncia sobre la polémica de la camiseta racista de 'The Walking Dead': "La gente es estúpida"

Primark ha retirado una camiseta de 'The Walking Dead' hace unos días. La polémica vino porque el lema utilizado en la prenda, que eran las palabras con las que Negan (interpretado por Jeffrey Dean Morgan) elegía a su víctima al final de la sexta temporada de la serie de AMC, han sido tachadas de racistas.

La camiseta muestra un dibujo del bate Lucille, con el que "jugaba" al "Pito, pito, gorgorito" para decidir a quién asesinaría del grupo de Rick. Esta canción, en inglés, tenía un origen racista, tal y como recogió el diario The Independent: "Eeny, meeny, miny, moe" surgió en el siglo XVIII, en cuyos orígenes a la rima le precedía la frase "...atrapa a un negro por el tobillo".

A raíz de la polémica surgida en los medios, Jeffrey Dean Morgan se ha pronunciado en redes sociales sobre el tema: "La gente es estúpida". Por ahora, el mensaje del actor en su cuenta de Twitter acumula más de 6.700 RT y cerca de 17.000 favoritos.

Holy crap people are stupid. 'Walking Dead’ Shirt Pulled From Stores After Complaint of Racism https://t.co/cpeIqcxTwJ