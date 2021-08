"Te quiero para siempre": Jason Momoa y Emilia Clarke ('Juego de Tronos') se reencuentran y nos hemos vuelto a enamorar

Jason Momoa y Emilia Clarke nos cautivaron durante aquella primera temporada de 'Juego de Tronos' con la relación amorosa entre Khal Drogo y Daenerys. Desde entonces ambos mantienen una relación fantástica lejos del plató y en alguna otra ocasión les hemos visto juntos.

Tras dos años desde el final de la serie y desde que Khal Drogo terminase en la temporada 2 su rol en 'Juego de Tronos', Emilia Clarke y Jason Momoa han vuelto a reencontrarse. Aunque no es la primera vez que esto ocurre, ya que los dos no se veían desde la gala de los Oscar 2019 con aquel precioso montaje de Jason dedicado a Emilia.

Ahora vuelven a juntarse y han querido compartir una divertida imagen a través de sus redes sociales. Emilia Clarke sube esta foto acompañada del siguiente mensaje: "Cuando el sol y las estrellas llegan a la ciudad y compruebas que él todavía puede levantar el peso de Khaleesi".

Por supuesto Jason ha respondido a su amiga y también muestra a sus fans el bonito reencuentro entre los dos, dedicando este mensaje a su compañera: "Luna de mi vida. Eres maravillosa, te quiero para siempre".

La ayuda de Jason Momoa a Emilia Clarke durante las escenas más duras en 'Juego de Tronos'

No es un secreto que tanto Emilia Clarke como Jason Momoa tienen una relación de amistad fantástica. Y de hecho, Jason fue una ayuda importantísima para la actriz durante uno de los momentos más duros que sufrió Emilia en 'Juego de Tronos'.

La relación entre Khal Drogo y Daenerys empezaba con unas escenas durísimas en las que el personaje de Jason Momoa violaba a Daenerys. Y Emilia Clarke quiso hablar sobre cómo Jason fue un gran apoyo para ella: "Fue muy duro. Pero las escenas que podía hacer con Jason, era maravilloso, porque me decía 'no, cariño, esto no está bien' y yo me quedaba en plan 'ohhh'. Él me cuidó, realmente lo hizo en un ambiente donde no sabía que necesitaba ser atendida", contaba Emilia en el podcast de Dax Shepard.

