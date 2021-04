Jaleel White, Steve Urkel en 'Cosas de casa', se pasa al negocio de la marihuana

Jaleel White, al que todos recordará por su papel del adorable nerd Steve Urkel de 'Cosas de casa', ha entrado en la industria del cannabis. Y lo ha hecho de la manos de la marca 710 Labs, junto a quien ha lanzado una nueva línea de marihuana llamada Purple Urkle, que hace clara referencia al nombre de su recordado personaje.

Recordemos que en California el uso de marihuana para consumo recreativo es legal desde el año 2016. En este estado norteamericano este nuevo producto estará disponible a partir del próximo 20 de abril.

El actor ha explicado en unas declaraciones recogidas por Forbes que "lo que siempre me llamó la atención es que no existía una marca líder clara para la hierba violeta. No tenía sentido para mí que ninguna empresa importante hubiera tomado ese camino así que, ¿por qué no yo?".

La colaboración entre la empresa y el intérprete llegó de forma casual. El fundador de 710 Labs, Brad Melshenker, y Jaleel White se conocieron durante un vuelo en avión y comenzaron a hablar sobre el cannabis. Así, Melshenker explica que, aunque su marca nunca ha buscado acuerdos ni patrocinios con famosos " a lo largo de los años, Jaleel y yo nos hicimos amigos y, orgánicamente, nuestras conversaciones se convirtieron en un proyecto".

Este nuevo negocio para el actor se ha lanzado con esta imagen que vemos en la camiseta de Jaleel White, el contorno de la cara de Steve Urkel en color morado. Además de la nueva variedad de marihuana, también se planea el lanzamiento de merchandising.

Jaleel White siempre será recordado como el torpe Steve Urkel de 'Cosas de casa', pero lo cierto es que su carrera ha seguido ligada a la actuación. Si quieres conocer más detalles sobre su vida actual, te los contamos en el vídeo de arriba.