Gracias a DailyMail hemos podido ver que el nuevo 'look' de Katherine Langford para 'Spontaneous', la película que se encuentra rodando actualmente. La actriz presenta un aspecto que no tiene nada que ver con el que llevaba como Hannah Baker en 'Por 13 Razones', de Netflix. En las imágenes se ve que ha dejado atrás su melena castaña y ahora tiene el pelo de color rubio platino.

'Spontaneous' (producida también por la plataforma de televisión online) es una historia de ciencia ficción que se centra en una estudiante de último año de instituto que descubre que puede estallar en llamas en cualquier momento. Además de Langford, el reparto está compuesto por Hayley Law, Charlie Plummer y Chelah Horsdal, entre otros.

Pero las noticias sobre Langford no terminan ahí. Se acaba de confirmar que 'Por 13 Razones' tendrá tercera temporada, mientras la segunda tiene previsto estrenarse en primavera de 2018. La actriz reveló que su personaje seguirá teniendo gran protagonismo a través de 'flashbacks', además de la presencia de nuevos personajes y que en los nuevos episodios no veremos más suicidios.

Y por si no fuera poco, Dylan Minnete adelantó que Clay Jensen y Skye (Sosie Bacon) tendrán una relación más cercana. Sin embargo, el autor de libro en el que está basada la serie, Jay Asher, ha sido acusado de acoso sexual y expulsado a su vez de The Society of Children's Book Writers and Illustrators (SCBWI).