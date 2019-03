Acusan de acoso sexual al autor de la novela de 'Por 13 Razones'

El autor de la novela 'Por 13 Razones' fue expulsado el año pasado de una organización de escritores debido a las acusaciones, pero la noticia no ha salido a la luz hasta ahora. La asociación en cuestión es The Society of Children's Book Writers and Illustrators (SCBWI), dedicada a promover la literatura infantil y juvenil.

El 12 de febrero confirmaron que habían expulsado al autor por haber violado el código de acoso de la organización. Lin Oliver, director ejecutivo de la SCBWI, lo explicaba en declaraciones a BuzzFeed: "Después de investigar, sentimos que poner fin a su membresía era el curso correcto de acción". Oliver ha confirmado que las denuncias llegaron a través de un email anónimo.

Sin embargo, según cuenta Jay Asher, fue él mismo quien decidió abandonar la asociación. "Me dijeron que los emails no contenían nada que tuviera que ver con la organización", explicó para BuzzFeed, "Me encanta la organización pero ellos no decidieron echarme. Fue mi decisión".

Asher afirma que los emails anónimos vienen de un grupo de personas que llevan varios años acosándolo. "No podía soportarlo más", confesó el autor, "Da mucho miedo cuando sabes que la gente no va a creerte en cuanto abras la boca".

La segunda temporada de 'Por 13 razones' se estrena en la primavera de 2018 y contará con el elenco habitual:, Katherine Langford, Dylan Minette, Sosie Bacon..., más los nuevos personajes.