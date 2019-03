La serie 'Por 13 Razones' tendrá tercera temporada

Según informa RenewCancelTV, varias fuentes cercanas a la ficción han confirmado que 'Por 13 Razones' tendrá tercera entrega y han revelado que estos nuevos capítulos llegarán a Netflix en 2019. La noticia se ha anticipado al estreno de la segunda temporada, previsto para primavera de 2018.

Apenas se conocen detalles de la trama de la segunda temporada de la serie de Netflix, excepto que Hannah seguirá teniendo gran protagonismo a través de 'flashbacks', según declaró Katherine Langford, la actriz que interpreta a la protagonista, al portal Express.

La actriz también reveló la presencia de nuevos personajes y que en los nuevos episodios no veremos más suicidios. Y por si no fuera poco, Dylan Minnete adelantó que Clay Jensen y Skye (Sosie Bacon) tendrán una relación más cercana. Además, el autor de libro en el que está basada la serie, Jay Asher, ha sido acusado de acoso sexual y expulsado a su vez de The Society of Children's Book Writers and Illustrators (SCBWI).