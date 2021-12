El personaje de 'Outlander' que podría regresar para tener un trágico desenlace

Si no quieres saber cosas que ya se han contado en el los libros de 'Outlander' no sigas leyendo ya que esta noticia continúe SPOILERS de lo que podría ocurrir en temporadas futuras de la serie.

En las primeras entregas de 'Outlander' conocimos a muchos personajes que en la actualidad ya no están en la serie, bien porque murieron o porque la trama siguió su curso.

Uno de ellos es Ian Murray el cuñado de Jaime Fraser que es interpretado por Steven Cree. El padre del Joven Ian Murray fue un personaje regular durante las tres primeras temporadas pero la última vez que lo vimos fue en el capítulo 7 de la temporada 4, 'En la madriguera del conejo' ('Down the Rabbit Hole').

Ahora, Steven Cree ha ofrecido una entrevista a 'Digital Spy' donde asegura que repetiría "absolutamente" como Ian Murray en la temporada 7. Y es que se sabe que en los libros su personaje vuelve a aparecer, concretamente en el séptimo libro, cuando Claire y Jamie regresan a Escocia por un tiempo. Pero es un momento un tanto trágico ya que Ian moriría.

Steven Cree y Laura Donnelly como Jenny e Ian Murray en 'Outlander' | Starz TV

"Sé que Ian vuelve a aparecer en el libro 7 y sé lo que le sucede. Creo que en la primera convención de fans que hice, alguien dijo 'sabes que mueres, por cierto' y eso fue en 2014, así que es curioso lo rápido que llega ese momento", empieza diciendo.

Para seguir diciendo que estuvo a punto de volver en la temporada 5 pero finalmente no pudo hacerlo por una cuestión de agenda: "Si los productores de 'Outlander' y el equipo quisieran que regresara, definitivamente regresaría. Estaba destinado a volver por un par de episodios en la temporada 5 y hacer una historia que no pude hacer porque ya había firmado en Discovery of Witches', así que desafortunadamente no hubo tiempo para hacer ambas cosas, lo cual me decepcionó".

"Pero me encantaría volver atrás y, sobre todo, si deciden hacer esa historia y enlaza la historia de Ian, entonces sí, ese sería un final realmente agradable, no es que desee que muera, y un círculo completo para el personaje", afirma.

Cree sigue añadiendo que 'Outlander "ocupa un lugar realmente especial" en su corazón: "No he estado en Outlander durante un tiempo, pero la serie tiene tanta vida fuera de estar en él, tiene un lugar realmente especial para mí, así que si quisieran que retomara el trabajo, definitivamente regresaría y lo haría".

