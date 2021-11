'Outlander': Claire y Jamie se enfrentan a su destino en la nueva cabecera de la temporada 6

Ya va quedando menos para que droughtlander llegue a su fin tras casi dos años sin una nueva temporada de 'Outlander'. En las últimas semanas hemos ido conociendo nuevos datos de la temporada 6 y ahora ya tenemos la nueva cabecera.

Como es habitual vuelve a sonar el tema principal de la serie 'The Skye Boat Song' compuesto por Bear McCreary. La voz principal de la canción siempre ha sido la de la cantante Raya Yarbrough pero en esta ocasión hemos escuchado por primera vez sus acordes en una voz masculina.

Raya Yarbrough interpreta a dúo la canción con el artista gaélico escocés Griogair Labhruidh. Aunque no es la primera vez que escuchamos a este cantante en 'Outlander'. Bear McCreary lo invitó a cantar un himno jacobita 'Moch Sa Mhadainn' en el episodio 209. Y, también interpreta las canciones de la temporada 5 'The Fiery Cross' y 'Lighting the Cross'.

Además, en los créditos iniciales vemos nuevas imágenes de la temporada 6 de 'Outlander' donde Claire y Jamie Fraser se enfrentan a su destino, la víspera de La Revolución Americana donde su vida se desestabilizará por completo.

Junto a la nueva cabecera, esta semana se confirmaba también la fecha de estreno de la sexta entrega. Fue en la presentación del noveno libro de la saga de Diana Gabaldon donde se anunció que será el 6 de marzo de 2022 cuando volvamos a disfrutar de la serie.

