Hilary Duff habla de los grandes errores que tenía sobre el sexo de joven: "Pensé que en la primera vez te quedarías embarazada"

Sarah Hyland está al frente del programa 'Lady Parts' quien ha recibido esta semana a las actrices Ashley Benson y Hilary Duff para hablar sin tapujos de sexo y de cómo fueron sus inicios en este mundo.

Ambas actrices se quejaron de la deficiente educación sexual que recibieron cuando eran jóvenes. "Fui a una escuela cristiana y, por lo tanto, en mi opinión, no se explicó de la manera correcta. Creo que muchas cosas estaban un poco ocultas, y solo te hacían prestar atención a ciertas cosas. No siento que haya tenido la educación sexual adecuada en absoluto. Y terminé de aprender de mis amigos mayores, fue a quien les hice preguntas", dice la estrella de 'Pretty Little Liars'.

Para después afirmar Duff: "Bueno, pensé que la primera vez que tuvieras sexo te quedarías embarazada". Algo que también pensaba Benson: "Pensé que si te tocaban te quedarías embarazada".

"Quiero decir, cualquier cosa que tocara tu vagina yo estaba como, 'Voy a quedarme embarazada', ¿sabes a qué me refiero? Simplemente pensé que cualquier cosa ahí me dejaría embarazada. Así que siempre estaba aterrorizada", continuó diciendo.

La protagonista de 'Lizzie McGuire' se quejó de los conceptos erróneos que aprendieron: "Una cosa que es un fastidio de la que la gente no habla cuando eres más joven es que el sexo también es por placer, no solo por estar enamorado".

"Supongo que nunca me enseñaron que se trataba de sentirme bien y conectarme con alguien. Y ya sabes, creo que de niña te enseñan: 'Bueno, quieres que el chico se sienta bien' o algo así, y esa es realmente una mentalidad terrible para empezar a tener sexo", afirmaba.

"Ese es probablemente el mayor error que todos teníamos cuando éramos mujeres jóvenes", puntualiza Sarah Hyland. "Porque sí recuerdo, 'Se trata básicamente del tipo. No voy a sacar nada de eso. Pero esto es mucho más corto de lo que pensé que iba a ser, el tiempo'. Cada vez. Yo estaba como, 'Parece que lo están haciendo durante horas en la televisión. No lo entiendo'", termina diciendo.

Seguro que te interesa:

Hilary Duff ('Lizzie McGuire') anuncia que está embarazada de su tercer hijo con una foto de su barriguita