Gi-hun, el protagonista de 'El juego del calamar', habla sobre su posible regreso en la segunda temporada

No hay ninguna duda de que la serie de Netflix 'El Juego del calamar' ha sido un éxito mundial. Se ha convertido en la serie más vista de la plataforma streaming, superando a 'Los Bridgerton' o incluso a la gran favorita 'La Casa de Papel'. Sin embargo, y a pesar de que todos los seguidores de la serie están ansiosos por la siguiente entrega, el futuro de 'El Juego del calamar' sigue sin estar del todo seguro.

Ante tal éxito, los propios actores han dado su opinión sobre si debería haber una segunda temporada, y si estarían dispuestos a participar. En esta ocasión ha sido el actor Lee Jung-jae (Gi-hun) quien en una entrevista para EW ha dejado claro su punto de vista: "He recibido muchísimo cariño y apoyo de parte de todos los fans de la serie así que obviamente tendría que volver a dar vida al jugador 456 si hubiera otra temporada".

Sin embargo, el actor se muestra cauteloso, y baraja la posibilidad de que la segunda entrega de 'El juego del calamar' nunca sea una realidad o que quizás su personaje no sea el protagonista: "En este momento no sé cómo seguirá la historia. No tengo ni idea de cómo irán cambiando los personajes, o si habrá nuevas incorporaciones al elenco. Ni siquiera se si Gi-hun seguirá siendo el protagonista. Pero sea como sea, tendría que decir que sí".

Palabras del creador

Por su parte, el creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, ya dijo que no tenía en mente seguir con la serie. Sin embargo, viendo la gran acogida que ha tenido, ha decidido revelar algunos detalles más.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Hwang advirtió que la historia podría cambiar de protagonista: "Por ejemplo, la historia del oficial de policía y su hermano, El Líder (Front Man). Si termino por hacer una segunda temporada, me encantaría explorar esa parte de la historia".

