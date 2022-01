Frankie Muniz despeja las dudas en torno a su salud después de revelar que tiene pérdidas de memoria

'Malcolm in the Middle' fue un fenómeno para toda una generación de jóvenes que siguieron la serie a principios de la década del 2.000. Su original puesta en escena, alejada de las risas enlatadas y con un ácido sentido del humor le valió a la serie multitud de nominaciones, premios y reconocimiento de la crítica. Encumbró a Bryan Cranston, pero su protagonista, Frankie Muniz, no desarrolló su carrera como se parecía intuir en aquel momento.

Frankie Muniz lleva años siendo objeto de especulaciones y él mismo se ha ido alejando progresivamente de los medios, y más tras el nacimiento de su primer hijo el año pasado. Sin embargo, acudió al podcast 'Wild Ride! with Steve-O' para explicar la verdad sobre sus daños neurológicos y las informaciones sobre su pérdida de memoria.

"Esta es la primera vez que realmente he podido aclarar los rumores. Si buscas mi nombre en Internet, todo lo que dice es que no tengo memoria o me estoy muriendo de accidentes cerebrovasculares. Lo he pensado mucho durante años de, ya sabes, ¿por qué tengo mala memoria? Lo único lógico que puedo decir es que sí, he tenido 9 conmociones cerebrales y creo que el hecho de que hiciera tantas cosas en ese período de tiempo hace que no pueda recordar todo", ha reconocido el actor de 36 años.

Estas conmociones cerebrales vienen dadas por la afición de Frankie Muniz al mundo de las carreras de automovilismo, ya que fue piloto con asiduidad en distintos circuitos.

El actor quiso aclarar también que sufrió un falso diagnóstico cuando en 2012 y 2013 le dijeron que tuvo derrames cerebrales, lo que supuestamente explicaba su amnesia en algunos años de su vida. Finalmente, ha explicado en el podcast que se trataron de episodios de migrañas.

Sobre este hecho, Frankie Muniz reveló en 2017 en el programa 'Dancing with the Stars' que le era muy difícil recordar sus años grabando 'Malcolm in the Middle', emitida a principios del siglo XXI.

"En 'Dancing with the Stars' te dicen '¿cuál es tu año más memorable? Me dijeron: debe ser 2001 porque fue cuando te nominaron para un Emmy y un Globo de Oro. Yo dije: 'No recuerdo lo que sentí entonces'. No puedo decir: 'Este es mi año favorito'. Tuve que decir: 'realmente no recuerdo', pero no estaba diciendo que no recordara nada", matizó el actor.

"La verdad es que no recuerdo mucho de aquella época. Casi se siente como si no fuera yo. Me pone un poco triste. He conseguido hacer todo lo que realmente quise hacer. Pero la verdad es que realmente no recuerdo mucho de eso", ha afirmado el que fuera estrella juvenil.