Las fotos en público de Millie Bobby Brown que confirman que tiene novio, Jake Bongiovi, hijo de Jon Bon Jovi

El tiempo pasa rápido, y para Millie Bobby Brown, a pesar de sus superpoderes como Eleven, no es diferente. Y es que desde que empezó Stranger Things allá por 2016, los fans han visto como, el grupo se ha ido haciendo mayor.

Muchas han sido las fotos de su reparto que han impresionado a más de uno, como el increíble cambio físico de Caleb McLaughlin, que interpreta a Lucas Sinclair, y compartía una foto suya con un cuerpo totalmente tonificado. Y no es el único, otro miembro del reparto que quiso mostrar su nuevo look fue Noah Schnapp, quien enseñaba en redes sociales un estilo muy alejado del que tiene con el adorable Will Byers, a quien da vida en 'Stranger Things'.

Ahora es el turno de Millie Bobby Brown, y es que la joven actriz de 17 años ha mostrado en público a su novio, Jake Bongiovi. Aún así, esto no es nada nuevo para Millie, ya que no es la primera vez que se muestra a través de sus redes sociales con su pareja, como ya hizo hace no mucho con su ex, Jacob Sartorious, el cantante estadounidense.

Estás han sido las fotografías que han compartido en 'Page Six' de la joven pareja, caminando por la calle de la mano en Nueva York acompañados con el perrito de la actriz Winnie dentro de una bolsa que se iban turnando la pareja.

No se sabe exactamente cuándo empezaron a salir Miliie y Jake, pero hace unos días el joven de 19 años subía una foto a Instagram con la intérprete por lo que entendemos que es una relación muy reciente.

¿Quién es Jake Bongiovi?

Después de que haya salido a la luz su romance con la actriz que da vida a Enola Holmes, todos se preguntan lo mismo: ¿quién es Jake Bongiovi?

Pues nada más y nada menos que uno de los cuatro hijos del famoso John Francis Bongiovi, aunque es más conocido por su nombre artístico, Jon Bon Jovi. Y es que parece que padre e hijo tienen una relación muy estrecha, ya que es habitual ver fotos de los dos juntos en redes sociales. Aunque, para desilusión de su padre, parece que Jake no va a seguir en la música, y es que el joven presume de ser actor en sus redes sociales.

Seguro que te interesa:

"Te quiero estrujar": Las adorables imágenes de Millie Bobby Brown ('Stranger Things') de pequeña te van a derretir