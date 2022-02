La foto con la que Nicola Coughlan ('Los Bridgerton') pide que no hables de su cuerpo

Nicola Coughlan se ha convertido en una de las actrices más queridas del momento tras el enorme éxito de la temporada 1 de 'Los Bridgerton' donde la actriz interpreta a Penelope, la hermana pequeña de la familia Featherington.

Coughlan está ofreciendo muchas entrevistas y no se muerde la lengua a la hora de hablar sobre muchos temas. Así, recientemente comentaba que cómo ha podido lidiar con la fama en este tiempo o, ahora, ha hablado sobre los muchos comentarios que recibe sobre su físico.

De esta forma, Nicola Coughlan ha publicado un mensaje en Instagram donde pide a sus fans que no le digan lo que piensan de su físico: "¡Hola! Solo una cosa: si tienes una opinión sobre mi cuerpo, por favor, no la compartas conmigo.

La mayoría de las personas son amables y no intentan ser ofensivas, pero solo soy un ser humano en la vida real y es realmente difícil soportar el peso de miles de opiniones sobre cómo te ves que te envían directamente todos los días.

Si tienes una opinión sobre mí está bien, entiendo que estoy en la televisión y que la gente tendrá cosas que pensar y decir, pero te ruego que no me lo envíes directamente. De todos modos, aquí hay una foto mía en mi hotel en Nueva York a punto de ir a SNL, no tiene relación con esta publicación, pero estoy encantada con mi cabello", escribe.

La temporada 2 de 'Los Bridgerton

La temporada 2 de 'Los Bridgerton' se estrena el pr´ximo 25 de marzo donde veremos cómo continúa la serie tras el apoteósico final de su primera temporada.

En esta ocasión no volveremos a ver al Duque de Hastings ya que Regé-Jean Page no regresa a la serie de Nteflix. Pero esta nueva entrega contará la historia del primogénito de los Bridgerton, Anthony, basado en la segunda novela de Julia Quinn, 'El Vizconde que me Amó'.

