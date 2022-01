Nicola Coughlan compara la fama que ha conseguido con 'Los Bridgerton' con ser "un perro en el metro"

La primera temporada de 'Los Bridgerton' cautivó al público y se convirtió en una de las series más exitosas de Netflix, elevando a Nicola Coughlan a niveles de fama que nunca se habría imaginado, y a la que todavía se está acostumbrando.

Ahora, con la segunda temporada de la serie a la vuelta de la esquina, la actriz ha contado su experiencia para la revista Elle UK, donde ha afirmado sentirse incómoda en algunas ocasiones, y compara la fama con "ser un perro en el metro".

Aprendiendo a vivir con la fama

"Ser famoso es como ser un perro en el metro. Es exactamente la misma energía", dijo Coughlan. "Cuando te subes, todos te miran. Algunas personas son tan sonrientes, mientras que otras te tienen miedo y no quieren acercarse, y otras te tocan sin preguntar".

A veces, hacer cosas normales de su día a día se ha convertido en una experiencia un tanto incómoda: "Fui al pub con mi amigo hace un tiempo y me sentí como un animal en el zoológico", continuó. "La gente solo miraba y miraba. Pero, sinceramente, la mayoría de la gente es tan, tan encantadora".

Nicola Coughlan contó que, aunque se siente afortunada por poder hacer lo que le gusta, ahora su vida es totalmente diferente.

Cuando aceptó su papel como Penelope Featherington, tenía la sensación de que la serie iba a tener éxito, pero jamás se imaginó que llegara a ser un fenómeno mundial. "No pensé en ese nivel", dijo, pero Coughlan tenía un presentimiento.

"Unos dos meses antes de que se estrenase la serie, almorcé con Phoebe Dynevor y dije: 'Creo que tu vida va a cambiar'. Y ella dijo: 'No, no sé. He hecho cosas antes que la gente pensó que iban a ser enormes y no funcionó'. Pero tuve ese instinto al respecto".

Temporada 2

La segunda temporada de 'Los Bridgerton' se estrenará el próximo 25 de marzo, y explorará nuevas historias, centrándose en los amores de Lord Anthony Bridgerton, quien quiere centrarse en encontrar a una esposa. Sin embargo, Kate (Simone Ashley) y su hermana pequeña Edwina (Charithra Chandran), al llegar de la India, provocarán que Anthony Bridgerton se cuestione todos sus planes.

