'Falcon y el Soldado de Invierno': Anthony Mackie deja caer que su personaje podría no ser el próximo Capitán América

Anthony Mackie ha dejado caer que Falcon finalmente podría no quedarse con el rol del próximo Capitán América en 'Falcon y el Soldado de Invierno', la nueva serie de Disney + que explora el futuro de estos dos personajes del MCU, con Sebastian Stan como el otro protagonista. Puedes ver el primer tráiler en el vídeo de arriba.

Como recordarás, al final de 'Vengadores: Endgame' un envejecido Steve Rogers (Chris Evans) decidía pasar el escudo de Capitán América a Sam Wilson, el rol de Mackie en el Universo Marvel.

En una entrevista para SiriusXM, Anthony Mackie ha confirmado que efectivamente la nueva serie de Disney + explorará quién se queda con el rol de Capitán América, pero que puede que no sea su personaje:

"No, no lo sabemos todavía. La serie, la idea de la serie es básicamente, ya sabes, al final de 'Vengadores: Endgame', Cap decidió que se retiraba y me preguntó si me quedaría el escudo, pero en ningún momento mi personaje contesta. No digo si estoy de acuerdo en que seré el próximo Capitán América ... entonces, la serie camina sobre la línea de quién tomará el escudo y quién será el Capitán América si Steve no regresa".

