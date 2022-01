'Emily en París': La reacción de Lily Collins al ver lo que han hecho con su cara en un cartel vandalizado

Así ha reaccionado la actriz Lily Collins al cruzarse con un cartel de 'Emily en París' en Nueva York en el que alguien ha pintado sobre su cara.

Lily Collins, protagonista de 'Emily en París' y su marido, Charlie McDowell, iban paseando por Nueva York cuando se cruzaron con un anuncio de la temporada 2 de la serie que había sido vandalizado.

Así, alguien había pintado sobre la cara de la joven actriz unos ojos rojos y una nariz de payaso.

La actriz británico-estadounidense y el director de cine estadounidense grabaron sus reacciones y han decidido publicarlo en Instagram. En el primer vídeo de la publicación se ve a Charlie 'dramatizando' un poco el momento en el que descubrieron el cartel y después una foto de Lily junto al póster.

"No puedo decir que me encanta el nuevo look, Em. Pero un sobresaliente por el esfuerzo...", ha escrito Collins junto al post. La publicación ha acumulado más de 800.000 me gusta.

"Un paso más cerca de Emily en Berlín", ha comentado en el post la actriz de 'Los ángeles de Charlie', Ella Balinska.

