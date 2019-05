Emilia Clarke explica la embarazosa razón por la que Jon Snow está "incómodo" montando sus dragones en 'Juego de Tronos'

La octava y última temporada de 'Juego de Tronos' está siendo extraordinariamente reveladora para todos los seguidores, que capítulo a capítulo van descubriendo el final de una de las ficciones más importantes de la última década. Si en el segundo capítulo los personajes se preparaban para la gran batalla, en el tercero hemos visto uno de los momentos más memorables que se mantendrán en nuestra retina por mucho tiempo. Daenerys y Jon, cuya misión en la guerra era proteger con los dragones a Bran Stark, tuvieron un capítulo muy movidito y Emilia Clarke, actriz que interpreta a Daenerys, ha querido desvelar lo mal que Kit Harington lo pasó montando en uno de sus dragones .

En una entrevista para Jimmy Kimmel, Clarke afirmó que se sentía un poco a la defensiva al tener que compartir sus dragones: "Me siento rara, no voy a mentir". Al principio Kit Harington parecía muy seguro de sí mismo "Él era un tanto, ya sabes, arrogante al respecto y me decía: 'Puedo hacerlo'". "Y luego comenzamos a rodar y fue entonces cuando supe la diferencia entre hombres y mujeres a la hora de montar dragones. Es un poco más incómodo para ellos". Kimmel se dio cuenta de la razón y reaccionó rápidamente: "¡Por el testículo humano!, ¿Verdad?" a lo que Emilia Clarke afirmó entre risas: "Exacto".

En realidad se trataba de una especie de "toros mecánicos" operados por joysticks y para Harington supuso un verdadero reto.

