El emotivo vídeo de Emilia Clarke ('Juego de Tronos') agradeciendo a sus fans el apoyo tras contar que sufrió dos aneurismas

Hace unos días que informábamos de que Emilia Clarke, Daenerys Targaryen en 'Juego de Tronos', reveló en una entrevista que había sufrido dos aneurismas después de grabar la primera temporada de la ficción de HBO. Una declaraciones que llegaron muy hondo a los fans de la serie ya que la actriz confesó que estuvo a punto de pedir "a los médicos que me dejaran morir".

Nadie podría imaginar que la Madre de Dragones se hubiera encontrado en una situación así, por lo que las redes sociales en seguida se volcaron con ella y sus fans le brindaron su apoyo y cariño. Ahora, Clarke ha querido agradecer a sus seguidores estas muestras con este vídeo.

"Un millón de millones de gracias a todos los que han leído, compartido y enviado su amor por mi historia, es algo muy bonito de ver y no puedo creer a cuántos de vosotros os ha afectado. Tuvisteis mi historia y ahora me gustaría escuchar las vuestras, así que id a Same You y contad vuestras historias de recuperación", dice Emilia Clarke en el vídeo.

