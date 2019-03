Emilia Clarke confiesa el momento embarazoso en que conoció al príncipe Guillermo

Es Daenerys de la Tormenta, la Madre de Dragones, la Rompedora de Cadenas y khaleesi en 'Juego de Tronos', Emilia Clarke iguala en "títulos" al príncipe Guillermo. Pero cuando la actriz conoció al futuro rey de Inglaterra, vivió uno de los momentos más embarazosos de su vida.

Así lo ha confesado durante una entrevista en el programa 'Late Night with Seth Meyers'. Fue durante una recepción en Kensington Palace, cuando la actriz se acercó al príncipe Guillermo y, según explica a Seth Meyers, "por alguna razón, probablemente porque estaba asustada, no pude decir 'Su alteza real'" y dice que reaccionó haciendo un gesto así.

Emilia Clarke se encuentra en pleno rodaje de la octava y última temporada de 'Juego de Tronos', que llegará a HBO en 2019, pero aún sin fecha confirmada. En otra entrevista, esta vez en el programa 'Good Morning America', la actriz compartió que fue muy difícil rodar los últimos momentos de su personaje en la serie.

"Me volví un desastre emocional en el set. Me decían: 'Emilia, está bien' y yo pensaba: 'Pero es la última vez'. En general, se trate o no de una escena emocional, me pone muy triste", ha dicho la actriz.

En una entrevista para Vanity Fair, Clarke ya ha filmado los duros momentos finales de su personaje. "Me dejó jodida", aseguró la actriz, "saber que va a quedar grabado en la memoria lo que Daenerys es...".